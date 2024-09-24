Deprem yardımlarını satan 1'i öğretmen 4 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardımları satan 8 şüpheliden aralarında 1'i öğretmen 4 kişi tutuklandı. Kaymakamlık, 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildiğini bildirdi.
Olay, Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan- Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde meydana geldi. Depremzedelere gönderilen yardımların görevliler tarafından satıldığı ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aralarında barınma merkezinin sorumlusu 1 öğretmen ve 4 personelin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.