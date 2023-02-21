Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.
9 saat arayla gerçekleşen iki deprem, binlerce binayı yıktı. Bazı yerleşim birimlerini ise adeta yok etti.
Fay hattının üzerinde kurulu olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar mahallesi depremde yerle bir oldu.
Deprem sonrası 5 metrelik kayma tespit edilen mahalledeki 200 evden sadece 10'u ayakta kalabildi.
Evleri enkaz haline getiren fay hattı, tarla ve fidanlıklarda da yarıklar oluşturdu. Birçok mahalle sakininin geçim kaynağı olan hayvanlar da enkaz altında kaldı.
Depremde altyapı da büyük hasar gördü. Patlayan su borularını, yarılan yolları onarma çalışmaları ise devam ediyor.