Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem Gaziantep'teki Başpınar Mahallesi'ni yerle bir etti. Şu anda mahallede bulunan 200 evden sadece 10'u ayakta.

Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 1

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 2

9 saat arayla gerçekleşen iki deprem, binlerce binayı yıktı. Bazı yerleşim birimlerini ise adeta yok etti.

Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 3

Fay hattının üzerinde kurulu olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar mahallesi depremde yerle bir oldu.

Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 4

Deprem sonrası 5 metrelik kayma tespit edilen mahalledeki 200 evden sadece 10'u ayakta kalabildi.

Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 5

Evleri enkaz haline getiren fay hattı, tarla ve fidanlıklarda da yarıklar oluşturdu. Birçok mahalle sakininin geçim kaynağı olan hayvanlar da enkaz altında kaldı.

Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 6

Depremde altyapı da büyük hasar gördü. Patlayan su borularını, yarılan yolları onarma çalışmaları ise devam ediyor.

Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 7
Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 8
Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 9
Depremde 200 evden 10'u ayakta kaldı - 10

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