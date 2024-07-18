Depremde 29 kişinin can verdiği Özlem Bayraktar Apartmanı'nın şantiye şefinden "staj gibi" itirafı
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ilk sarsıntıda yıkılan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği Özlem Bayraktar Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşmasında savunma yapan binanın şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, mahkemede şeflik yapabilecek tecrübesi olmadığını itirafında bulundu. Bağdatlı, şantiyede esaslı bir yanlışlık yapılmadığını savunarak "Benim için kaba inşaat stajı gibi olan bu dönemde yeni bilgiler ve tecrübeler edindim. Bu süreçte bir kontrol mercii değil, sahada iş organizasyonunu ve iş güvenliğini yönlendiren teknik bir personel mahiyetinde çalıştım." dedi.
Fatih Mahallesi'ndeki Özlem Bayraktar Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada müteahhit Kadir Atmaca, tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplanan tüm delil, fotoğraf, video ve belgeler nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.