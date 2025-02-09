Depremde 4 çalışanını ve dükkanını kaybetti, pes etmeyip yeni iş yerini açtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde iş yeri ve evini kaybeden, aynı zamanda 4 çalışanını kaybedip en büyük acıyı yaşayan kuaför Songül Emektar, pes etmeyerek yeni bir iş yeri açtı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Emektar, çalışanlarını yeniden bir araya getirerek hem mesleğine hem de hayata tutunmaya devam ediyor.