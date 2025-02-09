Depremde 4 çalışanını ve dükkanını kaybetti, pes etmeyip yeni iş yerini açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev ve iş yerinin yanı sıra 4 çalışanını da kaybeden kuaför, pes etmeyerek yeniden çalışmaya başladı. Hayata yeniden tutunduğunu ifade eden esnaf, deprem sonrası evlenme oranlarında da azalmaların olduğunu ifade etti.

Depremde 4 çalışanını ve dükkanını kaybetti, pes etmeyip yeni iş yerini açtı - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde iş yeri ve evini kaybeden, aynı zamanda 4 çalışanını kaybedip en büyük acıyı yaşayan kuaför Songül Emektar, pes etmeyerek yeni bir iş yeri açtı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Emektar, çalışanlarını yeniden bir araya getirerek hem mesleğine hem de hayata tutunmaya devam ediyor.

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Depremde 4 çalışanını ve dükkanını kaybetti, pes etmeyip yeni iş yerini açtı - 2

Deprem sonrası yaşadıklarını anlatan Emektar, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat bizim için kıyametin koptuğu gündü. Ben şehir merkezinde olduğum için iş yeri ve evlerimi kaybettim. Hepsinden önemlisi 4 çalışanımı kaybettim. Mal mülkten ziyade çalışanlarımızın kaybı bizi çok üzdü. 2 yıl geçmesine rağmen hala toparlanamadık. İş açısından toparlanıyoruz, insanların bizlere talepleri doğrultusunda tekrar ayağa kalkıyoruz.''

Depremde 4 çalışanını ve dükkanını kaybetti, pes etmeyip yeni iş yerini açtı - 3

''Çalışarak psikolojimizi iyileştirmek zorunda kaldık. Mesleğimize devam ediyoruz. Bütün gençlerimiz kendi ayakları üzerinde dursun. Depremden önce çok fazla gelinlik çıkarıyorduk ama deprem sonrası evlenme sayısında oldukça bir azalma var. Gençlerin moral ve motivasyonları düştü. İnşallah eski günlerimize geri döneceğiz.''

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