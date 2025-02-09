Depremde 4 çalışanını ve dükkanını kaybetti, pes etmeyip yeni iş yerini açtı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev ve iş yerinin yanı sıra 4 çalışanını da kaybeden kuaför, pes etmeyerek yeniden çalışmaya başladı. Hayata yeniden tutunduğunu ifade eden esnaf, deprem sonrası evlenme oranlarında da azalmaların olduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde iş yeri ve evini kaybeden, aynı zamanda 4 çalışanını kaybedip en büyük acıyı yaşayan kuaför Songül Emektar, pes etmeyerek yeni bir iş yeri açtı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Emektar, çalışanlarını yeniden bir araya getirerek hem mesleğine hem de hayata tutunmaya devam ediyor.