Depremde 8 dükkan ve 8 evini kaybetti: "Çocuklarım 5-6 saat enkazın altında kaldı"
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 8 dükkan ve 8 evini kaybeden ve göç ettiği Bilecik'te kiracı olarak yaşayan Osman Turan, acı olayın ikinci yılını hüzünle andı. Turan, "8 dükkân ve 8 dairem vardı. Şikâyetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı. Allah'a çok şükür bugünlerimizi aratmasın" dedi.
6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Asrın felaketinin 2'nci yıldönümü için düzenlenen törenlerde, hayatını kaybedenler özlemle anıldı.
Hatay Antakya'da 8 dairesi, 8 dükkanı bulunan esnaf Osman Turan, 6 Şubat depremiyle bütün mal varlığını kaybetti. Depremin ardından göç ettiği Bilecik'te kiracı olarak yaşama tutunan Turan, geçimini devletin ve çocuklarının desteği sayesinde sürdürdüğünü söyledi.