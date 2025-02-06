Depremde 8 dükkan ve 8 evini kaybetti: "Çocuklarım 5-6 saat enkazın altında kaldı"

"ÇOCUKLARIM 5-6 SAAT O ENKAZIN ALTINDA KALDI"

Turan, asrın felaketini ve enkaz altından ailesinin kurtuluşunu şöyle aktardı:



"O gün sabah namazı için kalktım ve abdest aldım. Ardından deprem olmaya başladı. Hanımla benim aramda en az on metre var. Hanım o anda dedi ki, 'Elini ver bana' ben de nasıl vereyim yanına gelemiyorum dedim. Çünkü sallantı o kadar şiddetli ki; bir o duvara bir bu duvara vurdu bizi. Allah'a şükür oradan çıktık. Omzumda baya yırtık oluşmuş. Acımızı unutup hemen arabaya bindik ve çocukların evine hareket ettik. Çocuklarımızla bizim aramızda beş kilometre kadar mesafe var, ama nasıl gittiğimi ben de hatırlamıyorum.