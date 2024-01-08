Depremde 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için "Yerinde Dönüşüm" başvurusu

"Ancak bunu yaparken Galeria Sitesi'nin hafızamızdaki o eski görüntüsünün aksine çok daha farklı bir iş ve yaşam merkezi kuracağız. Burada 24 yıl boyunca esnaflık yapıyorduk." diye konuşan Budak, "Deprem sonrası bir platform kurduk. 89 komşumuz burada vefat etti. Bu acıyı birlikte yaşadık. Tabii hayat devam ediyor. Bu oluşumdan sonra belli hamleler yapmak zorunda kaldık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'yle birçok toplantı yaptık. Bu platformda 300 üyemiz var. Burada vefat edenlerin varisleri var, onlarla da irtibat kurduk ve böyle bir oluşum oluşturduk. Bize iki seçenek sunuldu. Biri yerinde dönüşüm, diğeri de TOKİ'de hak sahipliğiydi. Burada oturan sakinler ile toplantılar yaptık ve burayı tekrar Diyarbakır'a kazandırmak ve yaşamımızı burada devam ettirmek için oy çokluğuyla yerinde dönüşüm kararı aldık. Dilekçemizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne teslim ettik. Şimdi bu süreci bekleyeceğiz. Yerinde dönüşümün onaylanması için yüzde 50+1 olması gerekiyordu. Yüzde 80'e varan bir imzayla bunu aştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın alacağı karardan sonraki süreçte müteahhitlerle görüşmelerimiz olacak." dedi.