Depremde ailesini kaybeden Zeynep öğretmen sınıfında hayata tutundu: Öğrencilerini evlatları yerine koydu

"ÖĞRENCİLERİMİN SEVGİSİ BANA ÇOK İYİ GELDİ"

Deprem sonrası acılarını ve üzüntülerini öğrencileriyle birlikte atlattığını ifade eden öğretmen Kalkan, "Depremde; 3 çocuğumu, eşimi, annemi ve erkek kardeşimi kaybettim. Bir anda bütün sevdiklerin kaybetmek çok büyük bir kayıp anlamına geliyor. Gerçekten okula gelip, çalışmak ve öğrencilerimin sevgisi bana çok iyi geldi. Kendi memleketimin güzel çocuklarına bir şeyler verebilmek bana çok iyi geldi. Ben kendimi öğrencilerimle toparladım. Çocukları çok seviyorum ve onlarında beni kalben çok sevdiklerini hissediyorum. Onlara ders anlatmak, ahlaki ve milli değerlerimiz anlamında bir şeyler vermek bana çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.