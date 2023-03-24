Depremde Amanos'un zirvesindeki Şalen Kalesi'nin surları da yıkıldı

Türkiye'yi derinden yaralayan, 50 binden fazla ölüme, on binlerce binanın yıkılmasına neden olan Kahramanmaraş depremleri tarihi yerlere de büyük zarar verdi.

Depremin en çok etkilediği Hatay'da il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra Amanos dağlarında zarar gören yerlerden biri de tarihi Şalen Kalesi oldu.