Depremde babasını ve 8 akrabasını kaybetti! Acısını arama kurtarma ekibinde dindiriyor... "Yaşadığım acı bana bir yol çizdi"

Sak, her zaman içinde o günün yarım kalmışlığını yaşadığını, 6 Şubat'taki depremlerin ise geçmişteki duyguları kendisine yeniden yaşattığını ifade ederek, "O kadar tanıdıktı ki bu acı, bu kez seyirci kalmak istemedim. 1999 depremindeki çaresizliğimiz 2023 yılında olmamalıydı ve bir şeyler yapmalıydım. Orada ihtiyacı olan insanlara el uzatmalıydım." diye konuştu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremleri herkes gibi sabah haberlerden öğrendiğine değinen Sak, şöyle devam etti:

"Ben aynı zamanda tıbbi mümessil olarak çalışıyorum. O gün Zonguldak'taydım, tam öğlen yemeği esnasında ikinci depremin olduğu haberi geldi. Hiç düşünmeden yemek masasından kalktım ve Düzce'ye gelene kadar bütün marketlere, mağazalara uğrayıp elektrikli ısıtıcılar, battaniyeler ne bulduysam aracıma doldurdum. Kaynaşlı ilçesinden yardım tırlarının gittiğini duydum ve direkt bu tırlardan birine bindim. İlk olarak Kahramanmaraş Göksun'a ulaştık. Orada gördüğümüz durum bize çok tandık geldi. İnsanların çaresizce bekleyişi, onlara uzanacak bir eli bekliyor olmaları beni çok etkiledi, tanıdık bir hikayeydi benim için. Kahramanmaraş merkeze de gittim. Sonrasında Hatay'a, Antakya'ya, İskenderun'a, Malatya'ya, Adıyaman'a oralardaki ilçelere, köylere kadar bu yardım faaliyetlerini devam ettirdim."

Sak, İskenderun Devlet Hastanesi enkazında çalışan insanlara yardım götürdüğü sırada tanıştığı ANDA'nın insani yardım odaklı yaklaşımı ve gönüllülüğü ön planda tutan çalışmalarından etkilenip dernekte aktif görev almaya başladığını anlattı.