Depremde eşini ve oğlunu kaybeden acılı baba oğlunun hayalini gerçekleştirdi

''Oğlum üniversite öğrencisiydi önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyordu 'baba ben buradan Hatay'a gelmek istiyorum' dedi 1 yıl orada okudu. İkinci yılında Hatay'a geldi üniversite okumak için, depremden 5 ay önce gelmişti. İskenderun'suz yapamam derdi sürekli. Bu maç benim için çok önemliydi. Çünkü stadımız yıkılmıştı 3 yıldan beri mahrumduk seyircinin çok ilgi göstereceğini de biliyordum. Bir de 6 Şubat'ın yıl dönümü arifesinde olduğu için duygu yoğunluğundan böyle bir şey yaptım.''