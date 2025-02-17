Depremde eşini ve oğlunu kaybeden acılı baba oğlunun hayalini gerçekleştirdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kemal Uzgaş, maçta açtığı pankartla asrın felaketinde kaybettiği oğlu Eren'in hayalini gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da 25 bine yakın insan vefat ederken binlerce bina yerle bir oldu.
Asrın felaketine İskenderun ilçesinde yakalanan Kemal Uzgaş, 46 yaşındaki eşi Kezban Bakır Uzgaş ve Trabzon'da okuduğu üniversiteden 5 ay önce memleketine kaydını aldıran 21 yaşındaki oğlu Eren Uzgaş'ı birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti.