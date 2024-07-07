Depremde evi ve iş yeri yıkıldı! Hayata böyle tutundu

Çocuk giyim var, bayan, iç giyim, dış giyim ve ondan sonra kozmetik var. Köylünün ne ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalışıyoruz. En yüksek 850 TL ve en düşük 150 TL fiyatı var, ürünlerimin. Bu getirdiğimiz ürünle de bağlı oluyor. Fiyatlar öyle de değişkenlik gösterebiliyor. Hemen hemen bir yıl oldu, işletmeye başlayalı. En azından ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetiyor çok şükür. Antakya'daydık. İki katlı bir giyim mağazamız vardı. Orası işte yıkıldıktan sonra buraya geldik. Olmuyor illa bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse evlerimiz çıkana kadar evlerimize gidip oturana kadar burada oturacağız, devam edeceğiz. İş yerimizi de işleteceğiz. Hayata tutunmaya devam ediyoruz” dedi.