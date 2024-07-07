Depremde evi ve iş yeri yıkıldı! Hayata böyle tutundu
Hatay'da depremde evi ve 2 katlı iş yeri yıkılan depremzede Fatma Bakır, bir yıl önce taşındığı mahallede açtığı 12 metrekarelik iş yerinde hayata tutundu. Azmiyle takdir toplayan başarılı kadın, hayatını kendi ayakları üzerinde durarak idame ettiriyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina ve iş yerleri yerle bir oldu. Asrın felaketi olarak nitelendiren depremde, iş yerlerinin zarar görmesi nedeniyle bazı esnaf farklı ilçelerde işlerine devam ediyor.