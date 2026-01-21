Depremde evlerini kaybeden aile çıkan yangınla ikinci kez evsiz kaldı
21.01.2026 11:27
İHA
Hatay'da depremde evi yıkılan Ali Kaba ve ailesinin yaşadıkları yeni evleri, çıkan yangında zarar gördü.
Yangın, Antakya'nın Bağrıyanık mahallesindeki müstakil bir evde yaşandı. Alınan bilgilere göre Kaba ailesinin evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde alevlerin yükseldiğini gören Ali Kaba'nın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Evlerinde maddi hasar oluşan Kaba ailesinin bir önceki evleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.
Depremden sonra hem diyaliz hem de kanser hastası olan eşiyle birlikte yaşadığını söyleyen Ali Kaba,
yeniden ayağa kalmaya çalıştıklarını ve destek beklediklerini duyurdu.
Ali Kaba yangın anını anlatırken nedenini bilmediklerini ve torunu sayesinde yangını fark ettiklerini anlattı. Evdeki tüm eşyaların yandığını söyleyen Kaba, kendilerinin dumandan dolayı içeri giremediğini ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyledi ve şöyle devam etti:
“Evde buzdolabı, televizyon, koltuklar, tavanlar her şey yandı. Depremde Emek mahallesinde oturuyorduk ve evimiz yıkıldı. Sonra konteynerde yaşamaya başladık ama kalabalık olduğumuz için sığamadık. Benim eşim hem diyaliz hem de kanser hastası olduğu için kızımın evinin bodrum katını temizleyip yaşamaya başladık. Depremde kız kardeşim, yeğenlerim ve çok kaybımız oldu.”