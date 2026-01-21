Depremde evlerini kaybeden aile çıkan yangınla ikinci kez evsiz kaldı

Ali Kaba yangın anını anlatırken nedenini bilmediklerini ve torunu sayesinde yangını fark ettiklerini anlattı. Evdeki tüm eşyaların yandığını söyleyen Kaba, kendilerinin dumandan dolayı içeri giremediğini ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Evde buzdolabı, televizyon, koltuklar, tavanlar her şey yandı. Depremde Emek mahallesinde oturuyorduk ve evimiz yıkıldı. Sonra konteynerde yaşamaya başladık ama kalabalık olduğumuz için sığamadık. Benim eşim hem diyaliz hem de kanser hastası olduğu için kızımın evinin bodrum katını temizleyip yaşamaya başladık. Depremde kız kardeşim, yeğenlerim ve çok kaybımız oldu.”