Depremde görev alan köpekler business class uçtu

ÜCRETSİZ TAHLİYE UÇUŞLARI BUGÜN SONA ERDİ

Depremin ardından bölgede bulunan depremzedeleri taşıyan THY'nin ücretsiz tahliye uçuşları bugün sona erdi. Afetin ilk gününden bu zamana kadar 417 bin 199 depremzedeyi taşıdıklarını açıklayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2442 gidiş dönüş sefer (4885 uçuş) yaptık. 417.199 vatandaşımızı tahliye ettik. 277.439 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 418 kargo seferi ile 16 bin 062 Ton yardım malzemesini taşıdık" paylaşımında bulundu.