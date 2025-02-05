Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassal konuştu: "Manevi bir koku vardı, buna şahit olduk"
Diyarbakır'da gassal olarak görev yapan Abdulkadir Yüksel, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde günde ortalama 40 ceset yıkadığını belirterek, "Manevi bir koku vardı, buna şahit olduk" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Depremlerden etkilenen 11 kent arasında olan Diyarbakır'da 6 bina yıkılmış, 413 kişi hayatını kaybetmişti.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde gassal olarak çalışan Abdulkadir Yüksel, gazetecilere verdiği röportajda, depremde 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini, cenazelerin yüzde 80'inini yıkadığını söyledi.