Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassal konuştu: "Manevi bir koku vardı, buna şahit olduk"

''MANEVİ BİR KOKU VARDI''

''Kadın gassal arkadaşımızla beraber çalışıyorduk. Depremde kadın cenazesi 6-7 gün enkaz altında kalmıştı. Akşama doğruydu, kapıda bekledik cenaze geldi. İçeri aldık, kadın gassal arkadaşımız yıkamaya başladı. Yıkamaya başladığı zaman ben de dışarıda duruyordum. Birden misk kokusu, anlatılmaz bir koku içeriden dışarı geliyor. Bir arkadaşım yanımdaydı. Ona bu güzel kokuyu nereden getirdiğini soracaktım ki bir baktım o koku içeriden geliyor. Kapıyı açar açmaz baktım gassal arkadaşım oturmuş ağlıyor. Niye ağladığını sordum. 'Görüyorsun bu cenazeden ne kadar su döküyorsam o kadar misk, gül kokusu geliyor' dedi. Manevi bir koku vardı, buna şahit olduk. O kadını araştırdık. Meğer o kadın, Allah rızası için Kur'an kursunda çocuklara karşılıksız ders veriyormuş."