Depremde hasar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı
Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan araçları alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremlerde ağır hasar alan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları temin edip, ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaralarını söz konusu araçlara uyarladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.