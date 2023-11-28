Depremde hasar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı

Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan araçları alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

Depremde hasar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı - 1

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremlerde ağır hasar alan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları temin edip, ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaralarını söz konusu araçlara uyarladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremde hasar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı - 2

Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu "change" yöntemiyle trafiğe çıkarılan araçların satılarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

Depremde hasar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı - 3

Ekipler, operasyon kapsamında 22 şüpheliyi yakaladı.

Depremde hasar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı - 4

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 6'sı çalıntı, 2'si depremde hasar gören, 5'i "change" edilmiş, 2'si gümrük kaçağı olmak üzere 15 araç ele geçirildi.

Depremde hasar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı - 5
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