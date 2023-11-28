Depremde hasar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremlerde ağır hasar alan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları temin edip, ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaralarını söz konusu araçlara uyarladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.