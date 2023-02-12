Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler Adana'da da etkili oldu. Kentin Çukurova ilçesinde ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nın diğer tarafı da tamamen yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bir baba ile oğlu ise ilk deprem sonrası evlerine çıkmış ve ikinci depremde binanın enkazında kalmış, ve yıkılma riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına başlanılamamıştı. Öte yandan binanın tamamı çökmeden önce ise 11'inci katta bir buzdolabının asılı kaldığı görüldü.

Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 1

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerden biri de Adana oldu.

Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 2

Kentin Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından tahliye edildi.

Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 3

İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir Yiter ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı.

Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 4

Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı.

Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 5

Baba (Fotoğrafta Bekir Yiter ) ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı.

Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 6

Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı.

Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 7

Diğer yandan binanın yıkılan tarafında, 11'inci katta bir buzdolabının asılı kaldığı görüldü.

Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 8

YARISI YIKILAN KUBİLAY APARTMANI TAMAMEN ÇÖKTÜ

İkinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nın diğer tarafı da tamamen yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonuyla kaydedildi.

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Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 9

Binanın yıkılan enkazında kalan Bekir ile oğlu İrfan Yiter'i, kurtarma çalışmaları ise yıkım işleminden sonra tekrar başladı.

Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 10
Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 11
Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 12
Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 13
Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 14
Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı - 15

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