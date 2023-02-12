Depremde hasar gören binanın geri kalanı da yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerden biri de Adana oldu.
Kentin Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından tahliye edildi.
İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir Yiter ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı.
Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı.
Baba (Fotoğrafta Bekir Yiter ) ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı.
Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı.
Diğer yandan binanın yıkılan tarafında, 11'inci katta bir buzdolabının asılı kaldığı görüldü.
İkinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nın diğer tarafı da tamamen yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonuyla kaydedildi.
Binanın yıkılan enkazında kalan Bekir ile oğlu İrfan Yiter'i, kurtarma çalışmaları ise yıkım işleminden sonra tekrar başladı.