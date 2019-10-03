Depremde hasar gören minarede yıkım
Anadolu Ajansı
Marmara Denizi merkezli 5,8'lik depremde hasar gören İstanbul Arnavutköy'deki cami minaresinin yıkımına başlandı.
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1İstanbul'daki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören bir caminin minaresinin yıkımına başlandı.
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2Kentte meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Arnavutköy ilçesinde 191 binanın hasar gördüğü ihbarı yapıldı.
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3Bunun üzerine çalışma başlatan ilçe belediye ekipleri, yaptıkları incelemede 2’si okul, 1’i cami olmak üzere 24 yapıyı hasar gördükleri gerekçesiyle mühürledi.
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4Mühürlenen yapılardan İsmail Kocatürk Camisinin minaresinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği karar üzerine, belediye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından bugün yıkımına başlandı.
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5Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği öğrenildi.
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6İsmail Kocatürk Camisinin minaresi, Arnavutköy Belediyesi ekiplerince yıkılarak yerine yenisi yapılacak.
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7Depremin ardından Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin de minaresi yıkılmıştı.
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