Depremde kaldıkları çadır şimdi ekmek tekneleri oldu: Eşi ve çocuklarıyla hayata böyle tutunuyor
Hatay’da yaşayan 16 yıllık çift Sadık Kodalak ve Şükran Kodalak, ailesiyle birlikte depremde kaldıkları çadırı iş yerine dönüştürüp köftecilik yaparak hayata tutunuyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olan depreme Sadık Kodalak ile ailesi, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yakalandı. Depremde evleri yıkılmayan Kodalak ailesi, evden sağ salim çıkarak kurtuldu.