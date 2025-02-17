Depremde kaldıkları çadır şimdi ekmek tekneleri oldu: Eşi ve çocuklarıyla hayata böyle tutunuyor

Depremde kaldıkları çadırı iş yerine dönüştüren baba Sadık Kodalak, "Depremden sonra bu çadırın içinde yaşıyorduk. Evimizin yanında sıkıntılı bir bina vardı. Sorunlu bina üzerimize yıkılma korkusuyla evimize geçemedik. Binayı yıkıp enkazını kaldırdıktan sonra evimize geçtik. Depremden sonra kaldığımız çadırı da iş yeri olarak kullanmaya başladık. Burada eşim ve çocuklarımla birlikte çalışıyoruz. Burada köftecilik yapıyoruz. Memleketimizde fazla insan olmadığı için akmasa da damlıyor misali geçiniyoruz. Eşim ve çocuklarım yanımda olduktan sonra başka bir şey istemem. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Katkılarını ve desteklerini inkar edemeyiz. Devletimiz ve milletimizin desteğiyle en kısa zamanda Allah’ın izniyle ayağı kalkacağız" dedi.





