Depremde kuruyan şelale tekrar aktı

Şelalenin yaklaşık bin dönüm araziyi suladığına işaret eden Yaşar, "İki köyün hem sulama hem de içme suyunu karşılıyordu. Bu yosunların altında onlarca delik var. Bu deliklerden fışkırarak su akardı. Yosunların 10 metre olduğunu düşünürsek, onların üzerinden su akardı." diye konuştu.