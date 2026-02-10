Depremde nişanlısını kaybettiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan fenomene 2 yıl hapis cezası

Tutuksuz yargılanan Yunus Okan, 29 Ocak'ta görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın üzerine suç isnadı işlediğinin sabit olduğunu belirtti ve suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve dosya kapsamı da göz önünde bulundurularak Yunus Okan'ın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve 208 bin 320 TL asli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

“TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNDE YARGILANDIĞI DAVALAR VAR”

Kararın verilmesinin ardından mağdur H.B.'nin avukatı, dosyanın 2 yıldır sürdüğünü ve sanığın insan duygularını istismar ettiğini söyledi.