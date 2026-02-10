Depremde nişanlısını kaybettiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan fenomene 2 yıl hapis cezası
Sosyal medyada 6 Şubat depremleri üzerinden insan duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen fenomen, 2 yıl 1 ay hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.
Tokat'ta yaşayan H.B., sosyal medya üzerinden tanıştığı "Yunus Seyyah" rumuzlu Yunus Okan tarafından çeşitli gerekçelerle kandırılarak banka hesabına para gönderdiğini belirterek Yunus Okan'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Yunus Okan, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yunus Okan hakkında Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan dava açıldı.
2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI
Tutuksuz yargılanan Yunus Okan, 29 Ocak'ta görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın üzerine suç isnadı işlediğinin sabit olduğunu belirtti ve suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve dosya kapsamı da göz önünde bulundurularak Yunus Okan'ın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve 208 bin 320 TL asli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Kararın verilmesinin ardından mağdur H.B.'nin avukatı, dosyanın 2 yıldır sürdüğünü ve sanığın insan duygularını istismar ettiğini söyledi.