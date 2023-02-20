Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı. Mezarlara bırakılan ve depremde ölenlere ait eşyalar görenleri duygulandırdı.

Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 1

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vefat edenlerden yaklaşık 300’ü İslahiye Asri mezarlıkta oluşturulan mezarlıklara defnedildi.

Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 2

Büyük acının yaşandığı depremlerde vefat edenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlıklara da yansıdı.

Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 3

Aynı soy isimden yan yana 6-7 kişinin yattığı mezarlar ilçedeki yıkımda enkaz altında yok olan ailelerin tanığı oldu.

Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 4

İsimleri Arapça harflerle yazılmış Suriyelilerin de yan yana defnedildiği mezarlara yarım kalan hikayeler de yansıdı. Kimi mezarların üzerine battaniye örtülürken, kim mezar taşlarına ise depremzedelerin enkaz altından kurtarılan bere, eşarp, atkı tişört gibi kişisel eşyaları da mezar taşına giydirildi.

Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 5

Depremde ölen bazı kişilerin mezar taşlarına beyaz duvaklar bağlanırken, okulları yarım kalan öğrencilerin mezarlarında ise bırakılan kalemler yer aldı.

Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 6

Depremden sağ kurtarılan bir çocuğun ise Emir adındaki bir arkadaşının mezar taşına bıraktığı baş sağlığı notu ise dikkat çekti.

Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 7

Mezarlardan bazılarında ise dikili zeytin fidanları dikkat çekti.

Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 8
Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 9
Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 10
Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 11
Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 12
Depremde ölenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı - 13

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