Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerin ardından oluşan devasa boyutlardaki yarık drone ile görüntülendi. Derinliği 15, genişliği 50 ve uzunluğu 150 metreyi bulan yarık oluştu.

Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 1

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ilçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi'nde yarık oluştu.

Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 2

Derinliği 15, genişliği 50 ve uzunluğu 150 metreyi bulan yarık havadan görüntülendi.

Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 3

"DEPREM KADAR BU MANZARAYA DA ŞAŞIRDIK"

Mahalle muhtarı Bedri Aslaner, yarıkların 6 Şubat'ta oluştuğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 4

Durumdan 3 gün önce haberdar olduklarını aktaran Aslaner, "O zaman geldim, yerinde inceledim. Açılar bu kadar değildi." dedi.

Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 5

Aslaner, derinliğin ilk zamanlarda yaklaşık 5 metre olduğunu anlatarak, "Şimdi 10-15 metreyi buldu. Uzunluğu da 100-150 metre var. Genişlikte zaten göz önünde. İlk gördüğümüzde bu açıda değildi. Artçı sarsıntılarla gittikçe genişliyor." diye konuştu.

Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 6

Deprem kadar gördükleri bu manzara karşısında da şaşırdıklarını vurgulayan Aslaner, yarıkların, afetin boyutunu gözler önüne serdiğini sözlerine ekledi.

Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 7
Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 8
Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 9
Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 10
Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 11
Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi - 12

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