Depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi

Aslaner, derinliğin ilk zamanlarda yaklaşık 5 metre olduğunu anlatarak, "Şimdi 10-15 metreyi buldu. Uzunluğu da 100-150 metre var. Genişlikte zaten göz önünde. İlk gördüğümüzde bu açıda değildi. Artçı sarsıntılarla gittikçe genişliyor." diye konuştu.