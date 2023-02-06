Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 1

Sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma sebep oldu. 

GAZİANTEP KALESİ BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 2

Gaziantep'in Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.

Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 3

Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 4

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 5
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 6
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 7
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 8
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 9
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 10
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 11
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 12
Depremde tarihi Gaziantep Kalesi de hasar gördü - 13

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