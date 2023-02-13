Depremde tarihi Kahramanmaraş Kalesi de hasar gördü

KAHRAMANMARAŞ KALESİ'NİN TARİHİ

Şehrin merkezinde yer alan kalenin, kesin inşa tarihi bilinmemekle beraber, kale ve çevresinde yapılan kazılarda Geç Hitit Dönemine ait birçok tarihî eser bulunmuştur.

Ayrıca “Maraş Aslanı” olarak bilinen ve Kahramanmaraş Müzesi’nde sergilenen aslan heykeli üzerindeki Çivi yazısından da Kahramanmaraş Kalesi’nin ilk defa, Geç Hitit Kralı III. Halpuruntaş(M.Ö. 810-783) tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Kale bu dönemden sonra şehre hâkim olan medeniyetler tarafından da kullanılmış ve çeşitli dönemlerde onarımlar geçirmiştir.