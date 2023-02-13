Depremde tarihi Kahramanmaraş Kalesi de hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelip, büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı.
Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta, kentin tarihi yapısı da hasar gördü.
Kentin simgelerinden Kahramanmaraş Kalesi'nde depremler nedeniyle hasar oluştu.
M.Ö. 2'nci yüzyılda yapıldığı belirtilen tarihi kalenin iç ve çevre duvarları, kısmen yıkıldı.
Kalenin içindeki bazı bölümlerde yer yer çökmeler oldu.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin dolaştığı kale, tedbir amaçlı ziyaretçilere kapatıldı.
Şehrin merkezinde yer alan kalenin, kesin inşa tarihi bilinmemekle beraber, kale ve çevresinde yapılan kazılarda Geç Hitit Dönemine ait birçok tarihî eser bulunmuştur.
Ayrıca “Maraş Aslanı” olarak bilinen ve Kahramanmaraş Müzesi’nde sergilenen aslan heykeli üzerindeki Çivi yazısından da Kahramanmaraş Kalesi’nin ilk defa, Geç Hitit Kralı III. Halpuruntaş(M.Ö. 810-783) tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Kale bu dönemden sonra şehre hâkim olan medeniyetler tarafından da kullanılmış ve çeşitli dönemlerde onarımlar geçirmiştir.
Şehrin Osmanlı hakimiyetine girmesi sonrasında Kanuni Sultan Süleyman’ın(1520-1566) yenilenircesine tamir ettirdiği bilinmektedir. İşlev olarak ise son halini 1960-70 li yıllarda almıştır. Şehrin merkezinde bulunan kalenin, konumuna ve çevresine baktığımızda tamamen ovaya ve çevreye hâkim olduğu görülmektedir. 2017 yılında kalenin surlarında ve alanda esaslı bir restorasyon çalışması başlatılmıştır. 2020 yılında ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kale içinde yaptığı peyzaj ve yenileme çalışmaları ile çalışmalar tamamlanmıştır.