Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı

Türkiye 6 Şubat günü 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce ev ve iş yeri de yıkıldı.
Onikişubat ilçesindeki bir apartman ve altında bulunan iş yerleri ise hasar görmedi.
Hasar görmeyen apartmanın altındaki mutfak eşyalarının satıldığı mağazada ürünlerin devrilmemiş olması ise görünleri şaşırttı.
İki büyük deprem sonrası binlerce binanın yıkıldığı felakette, mağazada porselen tabak, bardak ve mutfak eşyalarının, sergilendikleriraf ve tezgahlardan düşmemesi dikkat çekti.
Görüntüler, "deprem değil, bina öldürür" sözünü bir kez daha akıllara getirdi.