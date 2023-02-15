Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 35 binin üzerinde can kaybının yaşandığı depremde Onikişubat ilçesindeki bir apartman ve altında bulunan iş yerleri ise hasar görmedi. Binanın giriş katında bulunan mutfak eşyalarının satıldığı mağazada raf ve tezgahtaki ürünlerin yere düşmemesi, tek bir tabağın dahi kırılmaması ise görenleri şaşırttı.

Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı - 1

Türkiye 6 Şubat günü 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce ev ve iş yeri de yıkıldı.

Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı - 2

Onikişubat ilçesindeki bir apartman ve altında bulunan iş yerleri ise hasar görmedi.

Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı - 3

Hasar görmeyen apartmanın altındaki mutfak eşyalarının satıldığı mağazada ürünlerin devrilmemiş olması ise görünleri şaşırttı.

Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı - 4

İki büyük deprem sonrası binlerce binanın yıkıldığı felakette, mağazada porselen tabak, bardak ve mutfak eşyalarının, sergilendikleriraf ve tezgahlardan düşmemesi dikkat çekti.

Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı - 5

Görüntüler, "deprem değil, bina öldürür" sözünü bir kez daha akıllara getirdi.

Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı - 6
Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı - 7
Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı - 8
Depremde tek bir tabağın bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı - 9

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