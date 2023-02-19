Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar, yakınları tarafından gözyaşları içinde bir bir toprağa veriliyor. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu mezarlıklar, ölenlerin yakınları ile dolup taşıyor.

Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 1

Osmaniye’de 991 kişinin hayatını kaybettiği ve depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta yakınlarını kaybeden vatandaşlar, kabristanı adeta mesken edindi.

Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 2

Yakınlarının mezarı başından ayrılmayan depremzedeler, sevdikleri için durmadan dua edip gözyaşı döküyor.

Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 3

Çocuk mezarları üzerinde yer alan oyuncaklar, genç kızların mezarları üzerine örtülen gelinlikler, askere gidecek gençlerin kabirlerine bırakılan Türk bayrakları ile kabristandaki manzara yürek dağlıyor.

Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 4

Depremde kaybettiği 6 yakınını toprağa verdiğini söyleyen Cuma Sakıbaşı, büyük bir acı yaşadıklarını gözyaşları içinde aktarırken, "Ülkemizin ve hepimizin başı sağolsun. Bir evden 6 kuzenimi birden kaydettim. Kucağında bebeği ile vefat ettiler. Dualar acının tarifi yok. Bizim yüreğimize ateş düştü. Allah kimseye yaşatmasın. Yıllık izne gelmişlerdi. Rabbim sabır versin tüm ülkemize” diye konuştu.

Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 5
Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 6
Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 7
Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 8
Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 9
Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor - 10

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