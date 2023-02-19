Depremde yakınlarını kaybeden aileler mezarlıklardan ayrılmıyor

Depremde kaybettiği 6 yakınını toprağa verdiğini söyleyen Cuma Sakıbaşı, büyük bir acı yaşadıklarını gözyaşları içinde aktarırken, "Ülkemizin ve hepimizin başı sağolsun. Bir evden 6 kuzenimi birden kaydettim. Kucağında bebeği ile vefat ettiler. Dualar acının tarifi yok. Bizim yüreğimize ateş düştü. Allah kimseye yaşatmasın. Yıllık izne gelmişlerdi. Rabbim sabır versin tüm ülkemize” diye konuştu.