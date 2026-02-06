Depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı

Afette yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlık'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından oluşturulan "deprem şehitliği"ne gelmeye başladı.

Aileler, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Depremde kızını, damadını ve 2 torununu kaybeden Mustafa Aksu, yaşanan felaketi dün gibi hatırladığını söyledi. Güllü Aksu da kızı, damadı ve 2 torununun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.