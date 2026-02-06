Depremde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, felaketin 3'üncü yılında mezarları başında dualarla anıldı.
11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti.
Felaketin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşların mezarları ziyaret edildi.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Celal Büyük dua etti.
Yakınlarının kabirlerini ziyaret edenlere başsağlığı dileyen Zorluoğlu, mezarlara karanfil bıraktı.
Vali Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün çok büyük bir felaketin yıl dönümünde olduklarını söyledi.
Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.
Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.
Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Afette yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlık'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından oluşturulan "deprem şehitliği"ne gelmeye başladı.
Aileler, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Depremde kızını, damadını ve 2 torununu kaybeden Mustafa Aksu, yaşanan felaketi dün gibi hatırladığını söyledi. Güllü Aksu da kızı, damadı ve 2 torununun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.
Asri Mezarlık'ta düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, ziyarette bulunduğu kabirlere karanfil bıraktı.
Kalaylı, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.
KİLİSEDE AYİN DÜZENLENDİ
Depremlerde bir kısmı yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nde, afette yaşamını yitirenler için ayin düzenlendi.