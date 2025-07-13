Depremde yerle bir olmuştu: Anadolu'nun ilk camisi ibadete açılıyor

Depremde zarar gören, Hatay'da 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliğini taşıyan Habibi Neccar Camii, Eylül ayında ibadete açılacak.

Depremde yerle bir olmuştu: Anadolu'nun ilk camisi ibadete açılıyor - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan ve 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde hasar almıştı.

Depremde kuzey beden duvarının büyük hasar aldığı camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğinde Eylül 2023 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği Habibi Neccar Camii'nde incelemelerde bulunarak, tarihi yapının Eylül ayında hizmete ve ibadete açılmasının planlandığını söyledi.

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Depremde yerle bir olmuştu: Anadolu'nun ilk camisi ibadete açılıyor - 2

Habibi Neccar Camii'nin tarihi önemine değinen ve depremin ardından çalışmalara hızla başlandığını ifade eden Hatay Valisi Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Habib-i Neccar Camimizin restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını incelemek üzere buradayız. Bilindiği üzere şehrimizin en sembol yapılarının başında Habib-i Neccar Camii gelmektedir. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan ve 7. Yüzyılda inşa edilen camimiz Anadolu'daki ilk İslam eseri olması bakımından çok önem arz etmektedir. Bu sembol yapımızda da depremlerin akabinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından ivedilikle hasar tespit çalışmaları yapıldı. Eserimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortak çalışma ile ihya edilmektedir.''

Depremde yerle bir olmuştu: Anadolu'nun ilk camisi ibadete açılıyor - 3

Restorasyon çalışmalarının ardından Habibi Neccar Camii'ni Eylül ayında ibadete açılmasının planlandığını söyleyen Hatay Valisi Masatlı, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi yapımızın orijinal ve özgün halline yeniden döndürülmesi ve eskisinden daha güçlü, eskisinden daha sağlam zeminlerde inşa ve ihya edilmesi için zemin etüdü çalışmaları, jeolojik çalışmalar, lazer taramalı rölövelerin alınması gibi işlemler yapılmıştır. Aşırı yüke bağlı olarak caminin yıkılmasına sebebiyet veren taş Kubbe yapısı yerine, yapılan statik hesaplar sonucu ahşap karkas üzeri bağdadi sıva yapılarak kubbe yükü bin 400 ton azaltılmış bir şekilde yeniden inşa edilmektedir. Bu şekilde de sembol değerimiz olan tarihi yapımızın daha şiddetli depremlere bile dayanıklı; ve çok uzun zaman vatandaşlarımıza hizmet verecek bir yapı olarak ayağa kaldırılması amaçlanmıştır. Bu yapımızın kalem işleri ile birlikte tam anlamıyla hizmete ve ibadete açılması için Eylül 2025 tarihini söyleyebiliriz. Antakya'mızın ve Hatay'ımızın hak ettiği gibi bir dünya şehri ve marka şehir olana kadar sahada çalışmalarımızın tüm hızıyla devam edeceğini de belirtmek istiyorum.''

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