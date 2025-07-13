Depremde yerle bir olmuştu: Anadolu'nun ilk camisi ibadete açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan ve 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde hasar almıştı.

Depremde kuzey beden duvarının büyük hasar aldığı camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğinde Eylül 2023 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği Habibi Neccar Camii'nde incelemelerde bulunarak, tarihi yapının Eylül ayında hizmete ve ibadete açılmasının planlandığını söyledi.