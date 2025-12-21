Depremde yıkılan binanın kazı çalışmalarında Antik Çağ'dan tarihi eserler çıktı
21.12.2025 12:57
AA
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yeniden inşası için yapılan temel kazısında Antik Çağ'a ait mozaik bulundu.
DEPREM SONRASI TARİHİ ESER ŞOKU
Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 katlı bir bina 6 Şubat depremlerimde yıkıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından alanda yeniden bina yapılması kararı alındı. Daha sağlam bir binanın inşası için çalışan ekipler temel kazısı sırasında mozaikli bir alana rastladı. Bunun üzerine inşaat çalışmaları durduruldu. Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığına başvuruldu. Bölgede inceleme yapan arkeologlar mozikli alanın gün yüzüne çıkarılması için kurtarma kazısı çalışmalarına başladı.
GENÇ ANTİK ÇAĞA AİT TABAN MOZAİĞİ
Mart ayında başlanan arkelojik kazılar 2 arkeolog ve 8 işçiyle çalışmaların sürüyor. Yapılan çalışmalarda 3 farklı alanda taban mozaiklerinin bulunduğu tespit edildi. Bölgeden 17,5 metre uzunluğunda üzerinde Grekçe yazıt bulunan milattan sonra 5 ve 6. yüzyıla ait olduğu düşünülen Geç Antik Çağ'a ait geometrik desenli taban mozaiği kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tek parça halinde bulunuyor. Çalışmaların ardından mozaik müzeye taşınacak.
2026 YILINDA MÜZEYE TAŞINACAK
Arkeolog Ozan Demir “Üzerinde dönem tamiratı olduğunu görüyoruz. 2026'da mozaiğin müzeye taşınması gerçekleşecek. Alanın diğer bölümlerinde de mimari dokunun ayağa kaldırılması ve arkeolojik verilerin gün yüzüne çıkarılması çalışmaları devam edecektir. Mozaikler normal şartlarda herkesin evinde bulunabilen bir şey değildir. Bu yüzden statüsü yüksek birinin konutu diyebiliriz.” diyerek açıklamalarda bulundu.