Depremde yıkılan binanın kazı çalışmalarında Antik Çağ'dan tarihi eserler çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 katlı bir bina 6 Şubat depremlerimde yıkıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından alanda yeniden bina yapılması kararı alındı. Daha sağlam bir binanın inşası için çalışan ekipler temel kazısı sırasında mozaikli bir alana rastladı. Bunun üzerine inşaat çalışmaları durduruldu. Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığına başvuruldu. Bölgede inceleme yapan arkeologlar mozikli alanın gün yüzüne çıkarılması için kurtarma kazısı çalışmalarına başladı.