Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7'lik ilk depremde yıkılan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürerken, savcılığın da kesilen kolon iddiası üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 1

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 2

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı da depremde tamamen yıkıldı.

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 3

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Emre Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar sadece 2 kişi sağ olarak çıkarılırken, binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Binanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği öne sürüldü.

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 4

Savcılığın soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi.

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 5

Savcılığın soruşturma başlatması üzerine bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınlarının kamyonlara yüklenmeyeceği, incelemelerin ardından kaldırılacağı öğrenildi.

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 6

Gece yürütülen çalışmalarda bina enkazından çıkarılan molozlar, savcılığın incelemesi için enkazın yanındaki boş alanlarda biriktirilmeye başlandı.

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 7

ARAMA KURTARMALARDA 5. GÜN

Emre Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları 92 saattir devam ediyor. Yapılan dinleme ve hassas cihazlarla gerçekleşen taramalarla, ekipler enkaz altından ses alamaya çalışıyor.

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 8

Gruplar halinde çalışan kurtarma ekipleri, enkaz altından bir kişiyi daha kurtarabilmek için mücade ederken, eksi 11 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 9
Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 10
Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 11
Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı - 12

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