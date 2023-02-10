Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Emre Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar sadece 2 kişi sağ olarak çıkarılırken, binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Binanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği öne sürüldü.