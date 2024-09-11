Depremden aylar sonra ortaya çıkan gerçek: “Pes” dedirten savunmayı yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve 151 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi’ne ilişkin davada, “Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir.” diye kendini savunan tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu’nun farklı mahallelerde yaptığı 5 binanın daha yıkıldığı ortaya çıktı. Babaoğlu’nun yaptığı bu binalarda 122 kişinin öldüğü belirlendi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Palmiye Sitesi’ni yapan müteahhidin 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı.