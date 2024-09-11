Depremden aylar sonra ortaya çıkan gerçek: “Pes” dedirten savunmayı yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve 151 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi’ne ilişkin davada, “Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir.” diye kendini savunan tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu’nun farklı mahallelerde yaptığı 5 binanın daha yıkıldığı ortaya çıktı. Babaoğlu’nun yaptığı bu binalarda 122 kişinin öldüğü belirlendi.

Depremden aylar sonra ortaya çıkan gerçek: “Pes” dedirten savunmayı yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış - 1

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Palmiye Sitesi’ni yapan müteahhidin 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremden aylar sonra ortaya çıkan gerçek: “Pes” dedirten savunmayı yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış - 2

Kentte, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranırken, 17 Mayıs’ta notere gidip vekalet veren ve 23 Ağustos’ta İzmir’deki yazlığında havuz başında yakalanıp tutuklanan Ali Babaoğlu, 5 Eylül günü hakim karşısına çıktı.

Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Babaoğlu, duruşmaya katıldı.
Depremden aylar sonra ortaya çıkan gerçek: “Pes” dedirten savunmayı yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış - 3

"YIKILAN BLOKLAR FAY HATTI ÜZERİNE DENK GELMİŞ"

Babaoğlu, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, “Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir. Depremin enerji dalga boyunun içerisinde kalmıştır. Enerji dalga boyu 2,40 metredir. Dolayısıyla binalar ilk saniyede yıkılmıştır. Bugünkü yönetmelikle yapılsa dahi kurtulma şansı yokmuş.” dedi.

Depremden aylar sonra ortaya çıkan gerçek: “Pes” dedirten savunmayı yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış - 4

Mahkemedeki savunmasında 40 yıllık inşaat mühendisi olduğunu kaydeden ve Palmiye Sitesi’nin yıkılmasını depremin büyüklüğüne bağlayan Ali Babaoğlu’nun, depremlerde farklı mahallelerde 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı.

Depremden aylar sonra ortaya çıkan gerçek: “Pes” dedirten savunmayı yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış - 5

Yıkılan binalardan Seda Apartmanı’nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok2ta 33, diğer 2 binada ise 43 olmak üzere toplam 122 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Depremden aylar sonra ortaya çıkan gerçek: “Pes” dedirten savunmayı yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış - 6

Palmiye Sitesi ile birlikte toplam 273 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen müteahhit Ali Babaoğlu ile ilgili, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Depremden aylar sonra ortaya çıkan gerçek: “Pes” dedirten savunmayı yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış - 7
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