Depremden geriye acı hatıralar kaldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler geride bir çok acı hikaye bıraktı. Depremde yıkılan bina enkazlarından çıkan fotoğrafların da ağaca bağlanması dikkat çekti.

Depremden geriye acı hatıralar kaldı - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina yıkıldı, geri de ise bir çok acı hatıra kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremden geriye acı hatıralar kaldı - 2

Onikişubat İlçesi Hayrullah mahallesi Esençam sitesi enkazından çıkan fotoğraflar da ağaca sarılan şeridin arasına sıkıştırılıyor.

Depremden geriye acı hatıralar kaldı - 3

Sahada çalışanlar, bu sayede gördükleri fotoğrafları ayırarak hatıraların yakınları tarafından bulunmasına imkan sağlıyor.

Depremden geriye acı hatıralar kaldı - 4

"ENKAZ ALTINDAN FOTOĞRAF GÖRÜRSEK ALIP BURAYA ASIYORUZ"

Enkaz kaldırma çalışmalarında görevli İsmet Ata, enkaza gelecek yakınları ağacın üzerindeki fotoğrafı görüp alabileceğini ifade etti.

Depremden geriye acı hatıralar kaldı - 5

Ata, "Daha önceden de bu tarz olaylarla karşılaştık enkazdan albümler falan çıktı. Çıkan albümleri görünür bir yere koyduk ve gelen akrabaları gelip aldılar." dedi.

Depremden geriye acı hatıralar kaldı - 6
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