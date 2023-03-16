Depremden geriye acı hatıralar kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina yıkıldı, geri de ise bir çok acı hatıra kaldı.
Onikişubat İlçesi Hayrullah mahallesi Esençam sitesi enkazından çıkan fotoğraflar da ağaca sarılan şeridin arasına sıkıştırılıyor.
Sahada çalışanlar, bu sayede gördükleri fotoğrafları ayırarak hatıraların yakınları tarafından bulunmasına imkan sağlıyor.
Enkaz kaldırma çalışmalarında görevli İsmet Ata, enkaza gelecek yakınları ağacın üzerindeki fotoğrafı görüp alabileceğini ifade etti.
Ata, "Daha önceden de bu tarz olaylarla karşılaştık enkazdan albümler falan çıktı. Çıkan albümleri görünür bir yere koyduk ve gelen akrabaları gelip aldılar." dedi.