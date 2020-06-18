Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar

Bingöl'deki depremden 5 gün sonra 2 kedi yavrusu çöken bir samanlığın enkazdan sağ çıkarıldı.

Anadolu Ajansı 18.06.2020 - 17:09

Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar - 1
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremden 5 gün sonra Yedisu ilçesinde samanlık enkazında 2 kedi yavrusu sağ çıkarıldı.

Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar - 2
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.
Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar - 3
Depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde hasar gören yapılarda enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bir samanlık enkazında 2'si sağ 3 kedi yavrusu bulundu.
Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar - 4
Depremzede Mazlum Adıbeli, amcasına ait samanlıktaki eşyaları çıkarmak için enkazı kazdıkları sırada 3 kedi yavrusu gördüklerini, enkazdan ikisini sağ çıkardıklarını söyledi.

Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar - 5
Kedilerin bakımı üstlendiklerini belirten Adıbeli, "Enkaz çalışması sırasında fark ettik. İki yavru, muhtemelen anneleri ölmüş. Besleyip büyüteceğim." dedi.
Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar - 6
Samanlık sahibi Kamil Adıbeli de depremden 5 gün sonra 2 kedi yavrusunu sağ çıkarmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar - 7
Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar - 8
Depremden iki gün sonra enkazdan sağ çıkarıldılar - 9

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