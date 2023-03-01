Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mileyha Kuş Cenneti'ne giden yolda depremden dolayı yarıklar oluştu.
Liman Mahallesi'nde Asi Nehri boyunca denize doğru uzanan asfalt yolun 2 kilometreden fazla kısmında, 6 Şubat'taki depremlerde büyük yarıklar oluştuğu görüldü.
Ulaşıma kapalı yolun bazı bölümlerinin büyük kısmı yok olurken, depremle oluşan yarıkların derinliği bazı yerlerde 3-4 metreyi buluyor.
Yol haricinde nehir kenarında da birçok tarla, arazi ve kumsalda depremle oluşan benzer düzeyde yarıklar görüldü.
Liman Mahallesi sakinlerinden Temel Diyap, Asi Nehri boyunca denize uzanan yoldaki yarıkların depremde oluştuğunu belirterek, “Depremle birlikte elektrikler kesildi, 7-8 gün enerji verilemedi, dışarı çıkamadık. Biz de sonradan balıkçıların söylemesiyle fark ettik." dedi.