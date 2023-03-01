Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Kuş Cenneti'nin Asi Nehri kenarında denizle buluştuğu asfalt yolun 2 kilometreden fazla kısmında, büyük yanıklar oluştu.

Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar - 1

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mileyha Kuş Cenneti'ne giden yolda depremden dolayı yarıklar oluştu.

Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar - 2

Liman Mahallesi'nde Asi Nehri boyunca denize doğru uzanan asfalt yolun 2 kilometreden fazla kısmında, 6 Şubat'taki depremlerde büyük yarıklar oluştuğu görüldü.

Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar - 3

Ulaşıma kapalı yolun bazı bölümlerinin büyük kısmı yok olurken, depremle oluşan yarıkların derinliği bazı yerlerde 3-4 metreyi buluyor.

Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar - 4

Yol haricinde nehir kenarında da birçok tarla, arazi ve kumsalda depremle oluşan benzer düzeyde yarıklar görüldü.

Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar - 5

Liman Mahallesi sakinlerinden Temel Diyap, Asi Nehri boyunca denize uzanan yoldaki yarıkların depremde oluştuğunu belirterek, “Depremle birlikte elektrikler kesildi, 7-8 gün enerji verilemedi, dışarı çıkamadık. Biz de sonradan balıkçıların söylemesiyle fark ettik." dedi.

Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar - 6
Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar - 7
Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar - 8
Depremden sonra kuş cennetinde büyük yarıklar - 9

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