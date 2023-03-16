Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor

Depremin ardından Şnalıurfa ve Adıyamanı sel vurdu. Can kaybının yaşandığı felakette Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları sürüyor.

Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 1

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 2

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekipleri, dün geceden bu yana taşan Karakoyun deresi bölgesinde çalışma yürüttü.

Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 3

Suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan çamur yığıntısı, ekipler tarafından temizlenirken, çamurlar taşan Karakoyun Deresi'ne tahliye amaçlı açılan bazı giderlerden akıtılıyor.

Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 4

Selin tahrip ettiği evlerin giriş ve bodrum katında yaşayanlar ise eşyalarını kurtarmaya, evlerini temizlemeye çalışıyor.

Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 5

Suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan ve üst üste çıkarak zarar gören araç ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 6

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sabah saatlerinde selin etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 7
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 8
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 9
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 10
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 11
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 12
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 13
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 14
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 15
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 16
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 17
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 18
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 19
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 20
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 21
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 22
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 23
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 24
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 25
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 26
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 27
Depremden sonra selin vurduğu bölgede temizlik çalışmaları sürüyor - 28
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