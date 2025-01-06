Depremden sonra yoğun ilgi görmeye başladı: Taşınabilir sistemle istenilen yere hareket edebiliyor

Son zamanlarda Eskişehir'de müstakil yaşama olan talep her geçen gün daha da artıyor. Özellikle pandemi ve deprem dönemleri sonrası vatandaşlar, şehir kalabalığından uzak, daha güvenli ve daha izole yerleşim yerlerini tercih etmeye başladı. Bu kategorilerin en popüler kavramları arasında ise tiny houselar ve bungalov evler yer alıyor.