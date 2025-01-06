Depremden sonra yoğun ilgi görmeye başladı: Taşınabilir sistemle istenilen yere hareket edebiliyor

Eskişehir'de 6 Şubat depremlerinden ve corona virüs pandemisinden sonra, tiny house ve bungalov tarzı evlere büyük ilgi gösteriliyor.

Depremden sonra yoğun ilgi görmeye başladı: Taşınabilir sistemle istenilen yere hareket edebiliyor - 1

Son zamanlarda Eskişehir'de müstakil yaşama olan talep her geçen gün daha da artıyor. Özellikle pandemi ve deprem dönemleri sonrası vatandaşlar, şehir kalabalığından uzak, daha güvenli ve daha izole yerleşim yerlerini tercih etmeye başladı. Bu kategorilerin en popüler kavramları arasında ise tiny houselar ve bungalov evler yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremden sonra yoğun ilgi görmeye başladı: Taşınabilir sistemle istenilen yere hareket edebiliyor - 2

Eskişehir'de de bu yeni yaşam tarzları popülerliğini artırarak, alternatif yatırım tercihleri arasında yerini alıyor. Vatandaşların Eskişehir çevresindeki kendilerine ait araziler üzerine kurulan tiny houselar, taşınabilir sistemleri sayesinde istenilen yere hareket edebiliyor.

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