Depreme aracında yakalanan sürücü: "Arabayı biri sallıyor sandım"
Antalya'da yaşanan ve merkez üssü Gazipaşa ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depreme Alanya ilçesinde otomobilinde yakalanan vatandaş, aracı birinin salladığını zannettiğini ve deprem olduğunu anlaşınca kendini dışarı attığını söyledi.
Gazipaşa ile birlikte Alanya ve Serik ilçeleri ile Konya ve Mersin'de de hissedilen depremde bazı vatandaşlar kendilerini korkuyla evden dışarı atarken Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" denildi.