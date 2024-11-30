Depreme aracında yakalanan sürücü: "Arabayı biri sallıyor sandım"

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise Emniyet ve Jandarma birimleri ile Büyükşehir ile Alanya Belediyesi ekiplerine ulaşan olumsuz herhangi bir durum olmadığını belirterek, "Ayrıca birimlerimiz tüm muhtarlarımız ile iletişime geçmiş olup herhangi bir ihtimale karşı saha çalışmalarını da sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza yaşanan deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ayrıca vatandaşlarımızdan ricamız herhangi bir olumsuz durumda hemen 112'yi aramalarıdır" ifadelerini kullandı.



