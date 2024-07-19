Deprem felaketinde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve 51 kişiye mezar olan Gaziantep’teki Furkan Apartmanı’na ilişkin yargılamada karar verildi. Mahkeme heyeti, mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan’ı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı’nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada, mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.