Deprem felaketinde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı

“YARIM KALAN HAYALLERİMİZ VARDI”

Enkazdan 28 saat sonra ailesiyle kurtarılan 12 yaşındaki Abdulkadir Özkılıç da suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istediğini ifade ederek, “Yarım kalan hayallerimiz vardı ya onları geri versinler ya da adaleti sağlayın.” dedi.

Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı, kamu görevlileri hakkında soruşturma izninin verildiğini, onların da karara itiraz ettiğini ancak sürecin devam ettiğini, kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını hatırlattı.

Tutuksuz sanık Eyüp Öğüt, suçsuz olduğunu öne sürerek, “Kolon kesmedim, tadilat yapmadım, 1+1 dairem yok.” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talep etti.

Son sözü sorulan sanık, “Beraat etmektense aklanmak istiyorum. Ben yemin ederim bir şey yapmadım.” dedi.

Mahkeme, müzakere için verilen aranın ardından kararı açıkladı.