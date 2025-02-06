Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor

6 Şubat 2023'te 11 ilimiz büyük deprem felaketini yaşadı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüz binden fazla yaralı vardı. En az 35 bin bina yerle bir oldu. Felaketin yarattığı büyük acının ikinci yılında depremin yaşandığı şehirlerde kayıplar anılıyor.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 1

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, afette hayatını kaybedenler anıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 2

Pazarcık Kaymakamlığı tarafından depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programı kapsamında vatandaşlar, belediye hizmet binası önünde toplandı.

Kaymakam Muhammed Kaya, konuşmasında, afetlere karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Konuşmanın ardından Pazarcık Belediyesince hazırlanan deprem filmini izleyen katılımcılar, protokol üyeleriyle 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda saatler 04.17'yi gösterirken sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüdü.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 3

İlçede hayatını kaybeden 420 kişi için saat kulesinin önüne karanfil bırakan gruba belediye ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

Anma programı, saat 04.17'de okunan selanın ardından depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 4

HATAY

Hatay'da da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı.

Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Vali Ürgen Parkı'nda bir araya geldi.

Kalabalık grup, "Sessiz Yürüyüş" adı altında Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 5

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada vatandaşların birçoğunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 6

3 SEMAVİ DİNİN TEMSİLCİLERİNDEN DUA

Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atıldı.

Merkez Defne ilçesinde de belediye ekiplerince Uğur Mumcu Bulvarı'nda "Unutmadık" yazılı platform kuruldu. Burada toplanan kalabalık, kayıplarını andı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği anmada, vatandaşlar dilek fenerleri uçurdu.

Yunus Emre Parkı'nda toplananlar da saat 04.17'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar daha sonra Asi Nehri'ne karanfil, defne dalları ve reyhan attı.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 7

İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için 04.17'de anma programı yapıldı.

Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 8

GAZİANTEP'TE SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 9

Taziyeevinde toplanan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar, enkaz alanına yürüdü.

"Sessiz" gerçekleştirilen yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşunda bulundu.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 10

Program, duaların okunmasının ardından son buldu.

Enkaz alanına gelen bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 11

ADIYAMAN

Adıyaman'da da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 13

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 14
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 15

ADANA

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de konuşmasının ardından katılımcılar, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 16

MALATYA

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 17

"Asrın felaketi"nde 17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi alanında buluşan bir grup, meşale yakarak alana karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 18
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 19
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 20
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 21
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 22
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 23
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 24
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 25
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 26
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 27
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 28
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 29
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Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 31
Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor - 32
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