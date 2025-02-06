Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor
6 Şubat 2023'te 11 ilimiz büyük deprem felaketini yaşadı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüz binden fazla yaralı vardı. En az 35 bin bina yerle bir oldu. Felaketin yarattığı büyük acının ikinci yılında depremin yaşandığı şehirlerde kayıplar anılıyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, afette hayatını kaybedenler anıldı.