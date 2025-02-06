Depremin 2. yılında kayıplar anılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü.