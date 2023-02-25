Depremin ardından Kahramanmaraş'ta son durum

Yalnızca şehir merkezinde değil kırsalda da faaliyet yürüttüklerine dikkati çeken Pakdil, kırsal mahallelerin hayvancılıkla ilgili kayıplarını tespit etmeye çalıştıklarını, salgın hastalık riskinin oluşmaması için ölü hayvanların gömülmesi için çiftçilere yardımcı olduklarını kaydetti.

Pakdil, şu ana kadar salgın hastalık konusunda olumsuz bir tespitlerinin bulunmadığını bildirdi.