Depremin ardından park ve bahçeler doldu

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirebilmek çadır kurarken, bazıları da park alanlarına halı ve yastık getirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, geceyi dışarıda geçirmek isteyenler için okul bahçeleri, spor salonları ve camiler kullanıma açık olacak.

Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 1

Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kişi evlerinden çıkarak mahalle parklarına ve toplanma alanlarına gitti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 2

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için, okul bahçeleri, spor salonları ve camiler kullanıma açık olacak. Aynı zamanda okulların lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşların kullanımına açık tutulacak.

Açıklamada, "Kızılay ve Afad, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." denildi. 

Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 3

Bazı vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirebilmek için park alanlarına halı ve yastık getirdi. Bağcılar'da bazı kişiler, TEM Otoyolu kenarındaki yeşillik alana sığındı.

Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 4

Park ve bahçelere akın eden vatandaşların bazıları çadır kurdu.

Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 5
Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 6
Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 7
Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 8
Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 9
Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 10
Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 11
Depremin ardından park ve bahçeler doldu - 12
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