Depremin ardından park ve bahçeler doldu
İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirebilmek çadır kurarken, bazıları da park alanlarına halı ve yastık getirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, geceyi dışarıda geçirmek isteyenler için okul bahçeleri, spor salonları ve camiler kullanıma açık olacak.
Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kişi evlerinden çıkarak mahalle parklarına ve toplanma alanlarına gitti.