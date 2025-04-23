Depremin ardından park ve bahçeler doldu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için, okul bahçeleri, spor salonları ve camiler kullanıma açık olacak. Aynı zamanda okulların lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşların kullanımına açık tutulacak.

Açıklamada, "Kızılay ve Afad, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." denildi.