Depremin ardından su kesintisi kararı: Yer altı sularında bulanıklık oluştu
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, yer altı sularında bulanıklık oluşmasına neden oldu. Gelişme üzerine Gaziantep’te bazı yerlerde su kesintisi uygulanmasına karar verildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, Mizmilli yer altı sularında bulanıklık oluşması nedeniyle bazı yerlerde su kesintisi uygulandığını bildirdi.