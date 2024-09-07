Depremin ardından su kesintisi kararı: Yer altı sularında bulanıklık oluştu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, yer altı sularında bulanıklık oluşmasına neden oldu. Gelişme üzerine Gaziantep’te bazı yerlerde su kesintisi uygulanmasına karar verildi.

Depremin ardından su kesintisi kararı: Yer altı sularında bulanıklık oluştu - 1

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, Mizmilli yer altı sularında bulanıklık oluşması nedeniyle bazı yerlerde su kesintisi uygulandığını bildirdi.

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Depremin ardından su kesintisi kararı: Yer altı sularında bulanıklık oluştu - 2

GASKİ’den yapılan açıklamada, saat 09.31’de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından Mizmilli yer altı sularında bulanıklık oluşması dolayısıyla tesisin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Depremin ardından su kesintisi kararı: Yer altı sularında bulanıklık oluştu - 3

Zorunlu su kesintisi yapıldığı ve bulanıklık sorununun çözülmesiyle bölgeden içme suyu teminine devam edileceği aktarılan açıklamada, kesinti uygulanan yerler şöyle sıralandı:

“Şahinbey ilçesi Güneykent, Yeditepe, Abdulhamithan, Ertuğrulgazi, Bülbülzade, Yeşilkent, Osmanlı, Kurtuluş, Güneş, Mimar Sinan, 75. Yıl, İstiklal, Yamaçtepe, 15 Temmuz mahalleleri, Şehitkamil ilçesi İbrahimli, Batıkent, Atatürk, Güvenevler, Osmangazi, Erikçe mesire alanı, Büyükpınar, Sancaktepe, Beylerbeyi, Göktürk, Fıstıklık, Alpaslan, Karacaahmet, Burak, Belkıs, Gaziler, Beykent, Çamlıtepe, Yavuzeli yolu cezaevi, 5. Zırhlı Tugay, Aktoprak, Sefaşehir, Sam, Ağaçlıboyno, Yeşilce, Yığınlı, Ülkerli, Karpuzkaya mahalleleri.”
Depremin ardından su kesintisi kararı: Yer altı sularında bulanıklık oluştu - 4
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