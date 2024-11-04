Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık! "Sağında ve solunda duvarlar var!"

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin etkisiyle oluşan 3 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip devasa yarık tarlayı ikiye böldü. Tarlanın sahibi, yarığın görüntüsünün insanı tedirgin ettiğini söyleyerek, "Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor.” dedi.

Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık! "Sağında ve solunda duvarlar var!" - 1

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay'ın Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan tarla ikiye ayrıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık! "Sağında ve solunda duvarlar var!" - 2

İkiye ayrılan tarlada ortaya çıkan 4 metre derinliğe ve 3 metre genişliğe sahip yarık, depremin ardından uzun bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edildi.

Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık! "Sağında ve solunda duvarlar var!" - 3

"SANKİ DUVARLAR ÖRÜLMÜŞ"

Süleyman Öztürk, tarlasını ikiye bölen yarık için "Buraya ilk gördüğümde çok tedirgin oldum. Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor” ifadelerini kullandı.

Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık! "Sağında ve solunda duvarlar var!" - 4
Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık! "Sağında ve solunda duvarlar var!" - 5
Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık! "Sağında ve solunda duvarlar var!" - 6
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