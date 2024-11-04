Depremin ikiye böldüğü tarlada devasa yarık! "Sağında ve solunda duvarlar var!"
Hatay'ın Defne ilçesinde depremin etkisiyle oluşan 3 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip devasa yarık tarlayı ikiye böldü. Tarlanın sahibi, yarığın görüntüsünün insanı tedirgin ettiğini söyleyerek, "Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor.” dedi.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay'ın Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan tarla ikiye ayrıldı.