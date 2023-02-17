Depremin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü olan kentteki son durum havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi - 1

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi - 2

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi - 3

Depremlerin etkisiyle kentte yıkılan yüzlerce bina ve yapı görüntülendi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi - 4

Binaların, çarşının, iş yerlerinin yerle bir olduğu, birçok insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'tan hala mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi - 5

Umudun kesilmediği şehir, havadan görüntülendi.

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