Depremin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.
7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Depremlerin etkisiyle kentte yıkılan yüzlerce bina ve yapı görüntülendi.
Binaların, çarşının, iş yerlerinin yerle bir olduğu, birçok insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'tan hala mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
Umudun kesilmediği şehir, havadan görüntülendi.