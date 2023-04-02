Depremin merkez üssünde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte, ekipler yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışması yürütüyor.