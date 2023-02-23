Depremin merkez üssünde son durum | Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin 18. gününde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarının son durumu havadan drone ile görüntülendi. Kentte 5 bin 364 bina depremde yıkılırken, 3 bin 726 bina acil yıktırılacak listesine alındı.

Depremin merkez üssünde son durum | Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor - 1

Yıkıcı depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssünde son durum | Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor - 2

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta erken saatlerden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışması devam ediyor.

Depremin merkez üssünde son durum | Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor - 3

AFAD koordinesinde sahada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü şehirde, alınan tedbirlerle birlikte iş makineleri enkazlarda çalışmalarını sürdürdü.

Depremin merkez üssünde son durum | Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor - 4

İş makinelerinin de desteğiyle enkazların kaldırılması ile şehrin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.

Depremin merkez üssünde son durum | Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor - 5

Diğer yandan alınan son bilgilere göre de kentte 5 bin 364 bina depremde yıkılırken, 3 bin 726 bina acil yıktırılacak listesine alındı.

21 bin 635 binaya da ağır hasarlı raporu verilirken, hasar tespitleri ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

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