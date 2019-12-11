Depremin merkez üssünde vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

Mahalle Muhtarı Şerafettin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden dolayı bir tahribat olmadığını söyledi.

Vatandaşların biraz tedirgin olduğunu belirten Demirci, "İnşallah bir daha olmaz, Allah'tan tek temennimiz bu. Deprem esnasında maalesef yapacak bir şey olmuyor, takdir Allah'a kalmış. Köyümüzdeki eski evlerde birkaç çatlak var, başka da bir sıkıntımız yok." diye konuştu.