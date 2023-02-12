Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu

Kahramanmaraş'ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi.

Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 1

Depremin şiddetiyle bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlaklar oluştu.

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Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 2

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde binlerce kişinin hayatını kaybedip, yaralanmasına neden oldu.

Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 3

Binlerce binanın yıkıldığı depremin büyüklüğünü gösteren görüntüler ise gelmeye devam ediyor.

Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 4

İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün de yolu yerle bir oldu.

Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 5

Yolda ve çevresindeki arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi.

Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 6

Bölge drone ile havadan görüntülendi.

Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 7
Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 8
Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 9
Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 10
Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 11
Depremin merkezinde yol yarıldı, dev çatlaklar oluştu - 12

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