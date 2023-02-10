Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Tüm ülke yüzyılda bir görülebilecek felaketin yaralarını sarmaya çalışırken dünyadan arama kurtarma ekipleri de yardım için geliyor.
Depremin ardından geçen 5 günlük sürede deprem bölgesindeki illerden mucize kurtuluş haberleri de geliyor. Enkaz altında hayata tutunanlar arasında 'mucize bebekler' de var.
İşte küçücük bedenleriyle enkaz altında saatlerce yaşam mücadelesi veren mucize bebekler...