Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular!

Türkiye'yi yasa boğan depremin 5. gününde bölgedeki yardım çalışmaları da devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin sınavını verirken, enkazlardan gelen kurtarma haberleri de daha fazla hayatı kurtarmak için sahadaki ekipleri umutlandırıyor. Enkazlardan gelen mucize haberlerinde küçücük bedenleriyle hayata tutunan bebekler de var. İşte saatlerce enkaz altında kalan ve daha sonra kurtarılan mucize bebekler...

Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 1

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 2

Tüm ülke yüzyılda bir görülebilecek felaketin yaralarını sarmaya çalışırken dünyadan arama kurtarma ekipleri de yardım için geliyor.

Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 3

Depremin ardından geçen 5 günlük sürede deprem bölgesindeki illerden mucize kurtuluş haberleri de geliyor. Enkaz altında hayata tutunanlar arasında 'mucize bebekler' de var.

Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 4

İşte küçücük bedenleriyle enkaz altında saatlerce yaşam mücadelesi veren mucize bebekler...

Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 5
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 6
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 7
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 8
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 9
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 10
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 11
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 12
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 13
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 14
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 15
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 16
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 17
Depremin mucize bebekleri: Hayata tutundular! - 18

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