Depremin üzerinden 6 ay geçti
6 Şubat depremlerinin Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 6 ay geçti. En fazla yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Yerle bir olan binaların yerinde şimdi boş araziler var. Binlerce insanın yaşadığı kent merkezleri yerini sessiz meydanlara bıraktı.
Etkisi 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti.
VİDEOYA GİT: Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı