Depremin üzerinden 6 ay geçti

6 Şubat depremlerinin Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 6 ay geçti. En fazla yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Yerle bir olan binaların yerinde şimdi boş araziler var. Binlerce insanın yaşadığı kent merkezleri yerini sessiz meydanlara bıraktı.

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Etkisi 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti.

VİDEOYA GİT: Deprem bölgesinde enkazlar yerini büyük boşluklara bıraktı

TÜRKİYE HABERLERİ

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Aralıksız çalışmaların sürdüğü kentlerde depremden hemen sonra çekilen yerler, 6 ay sonra aynı açılardan yeniden görüntülendi.

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Hatay'da depremin etkisiyle 13 bin bina ilk sarsıntıda yerle bir olurken 67 bin yapı ise ağır hasar aldı.

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Özellikle tarihi yapılarıyla ünlü Antakya'da neredeyse sağlam yapı kalmadı.

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Yüzde 95 oranında kaldırılan enkaz sonra kent merkezi koca bir meydana döndü.

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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 53 bin bina ağır hasar alırken 20 bin iş yeri de kullanılamaz hale geldi.

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12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

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Ayakya kalmayı başarmış binaların arasında büyük boşluklar var.

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Büyük yıkımın yaşandığı bir diğer yer Adıyaman.

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Sokaklardan bile iz kalmayan kentte mahallelerdeki büyük sessizlik yaşanan acıyı hissettiriyor.

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